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fcinter1908 calciomercato mercato inter Cagliari, Asllani piace ma pista ancora fredda: la richiesta dell’Inter
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Cagliari, Asllani piace ma pista ancora fredda: la richiesta dell’Inter
Il centrocampista albanese, reduce da una stagione divisa tra Torino e Besiktas, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro
Tra i calciatori dell'Inter ancora in attesa di consocere il proprio futuro c'è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, reduce da una stagione divisa tra Torino e Besiktas, non rientra nei piani dei nerazzurri, e verrà nuovamente ceduto.
Il giocatore era stato accostato qualche giorno fa al Cagliari ma, secondo TuttoCagliari.net, al momento la pista rimane fredda: Asllani è particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossoblù per le sue qualità in cabina di regia, la capacità di impostare il gioco e il contributo garantito sia in fase di non possesso sia negli inserimenti offensivi, ma l'Inter valuta solo cessioni a titolo definitivo. Un fattore che, al momento, ferma ogni discorso con i sardi.
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