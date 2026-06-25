Il centrocampista albanese, reduce da una stagione divisa tra Torino e Besiktas, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro

Tra i calciatori dell'Inter ancora in attesa di consocere il proprio futuro c'è Kristjan Asllani . Il centrocampista albanese, reduce da una stagione divisa tra Torino e Besiktas, non rientra nei piani dei nerazzurri, e verrà nuovamente ceduto.

Il giocatore era stato accostato qualche giorno fa al Cagliari ma, secondo TuttoCagliari.net, al momento la pista rimane fredda: Asllani è particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossoblù per le sue qualità in cabina di regia, la capacità di impostare il gioco e il contributo garantito sia in fase di non possesso sia negli inserimenti offensivi, ma l'Inter valuta solo cessioni a titolo definitivo. Un fattore che, al momento, ferma ogni discorso con i sardi.