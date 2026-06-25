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fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “L’Inter ha i soldi per Paz! Ma dopo Lookman e Palestra credo che Marotta…”
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Zazzaroni: “L’Inter ha i soldi per Paz! Ma dopo Lookman e Palestra credo che Marotta…”
In attesa di capire se il Como comprerà Nico Paz per 60 milioni di euro, l'Inter resta vigile, speranzosa di poter piombare sul giocatore
In attesa di capire se il Como comprerà Nico Paz per 60 milioni di euro, l'Inter resta vigile, speranzosa di poter piombare sul giocatore e giocarsi le sue carte.
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto queste considerazioni sui social:
"Il Real ha esercitato il diritto di recompra: ora il Como può esclusivamente acquistare Nico Paz versando 60 milioni (o 51, sempre che gli sia rimasta una partecipazione del 15% sulla rivendita). L'Inter i 60 milioni li avrebbe a budget, avendone peraltro incassati 20 per Dumfries. Ma penso che Marotta si muoverà soltanto con la certezza di portarlo a casa. Dopo Lookman e Palestra non può più rischiare".
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