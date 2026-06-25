"Il Real ha esercitato il diritto di recompra: ora il Como può esclusivamente acquistare Nico Paz versando 60 milioni (o 51, sempre che gli sia rimasta una partecipazione del 15% sulla rivendita). L'Inter i 60 milioni li avrebbe a budget, avendone peraltro incassati 20 per Dumfries. Ma penso che Marotta si muoverà soltanto con la certezza di portarlo a casa. Dopo Lookman e Palestra non può più rischiare".