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fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “L’Inter ha i soldi per Paz! Ma dopo Lookman e Palestra credo che Marotta…”

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Zazzaroni: “L’Inter ha i soldi per Paz! Ma dopo Lookman e Palestra credo che Marotta…”

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In attesa di capire se il Como comprerà Nico Paz per 60 milioni di euro, l'Inter resta vigile, speranzosa di poter piombare sul giocatore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In attesa di capire se il Como comprerà Nico Paz per 60 milioni di euro, l'Inter resta vigile, speranzosa di poter piombare sul giocatore e giocarsi le sue carte.

Inter Nico Paz
Getty Images

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto queste considerazioni sui social:

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"Il Real ha esercitato il diritto di recompra: ora il Como può esclusivamente acquistare Nico Paz versando 60 milioni (o 51, sempre che gli sia rimasta una partecipazione del 15% sulla rivendita). L'Inter i 60 milioni li avrebbe a budget, avendone peraltro incassati 20 per Dumfries. Ma penso che Marotta si muoverà soltanto con la certezza di portarlo a casa. Dopo Lookman e Palestra non può più rischiare".

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