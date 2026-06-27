Nico Paz ha spinto tanto per restare al Como ancora un anno e non ha mai preso in considerazione altre soluzioni, Inter inclusa

Marco Macca Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 22:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nico Paz ha spinto tanto per restare al Como ancora un anno e non ha mai preso in considerazione altre soluzioni, Inter inclusa. Questo è quanto riferisce l'edizione odierna de Il Giornale:

"Con buona pace delle numerose fantasie mediatiche degli ultimi giorni tendenti alle fake news, secondo le quali Paz si sarebbe promesso all'Inter. Ipotesi subito smentita nella notte tra giovedì e venerdì direttamente dal Kansas dallo stesso Diez attraverso una storia Instagram, in cui era vestito con maglietta e pantaloni pantaloni della nazionale argentina ma con in testa il capellino del club lariano (con tanto di logo comasco in bella mostra...)".

Un messaggio dritto in faccia a coloro che invece sventolavano accordi segreti siglati coi nerazzurri e la presunta decisione di lasciare Como per volare a Milano. Possibilità mai presa in considerazione dal trequartista che ha ricevuto solo qualche chiamata esplorativa partita da Javier Zanetti e dai dirigenti interisti negli ultimi mesi".

(Fonte: Il Giornale)