FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Giornale: “Paz promesso all’Inter fake news, ipotesi mai presa in considerazione dal giocatore”

calciomercato

Giornale: “Paz promesso all’Inter fake news, ipotesi mai presa in considerazione dal giocatore”

Giornale: “Paz promesso all’Inter fake news, ipotesi mai presa in considerazione dal giocatore” - immagine 1
Nico Paz ha spinto tanto per restare al Como ancora un anno e non ha mai preso in considerazione altre soluzioni, Inter inclusa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nico Paz ha spinto tanto per restare al Como ancora un anno e non ha mai preso in considerazione altre soluzioni, Inter inclusa. Questo è quanto riferisce l'edizione odierna de Il Giornale:

Giornale: “Paz promesso all’Inter fake news, ipotesi mai presa in considerazione dal giocatore”- immagine 2
Getty Images

"Con buona pace delle numerose fantasie mediatiche degli ultimi giorni tendenti alle fake news, secondo le quali Paz si sarebbe promesso all'Inter. Ipotesi subito smentita nella notte tra giovedì e venerdì direttamente dal Kansas dallo stesso Diez attraverso una storia Instagram, in cui era vestito con maglietta e pantaloni pantaloni della nazionale argentina ma con in testa il capellino del club lariano (con tanto di logo comasco in bella mostra...)". 

Giornale: “Paz promesso all’Inter fake news, ipotesi mai presa in considerazione dal giocatore”- immagine 3
Getty

Un messaggio dritto in faccia a coloro che invece sventolavano accordi segreti siglati coi nerazzurri e la presunta decisione di lasciare Como per volare a Milano. Possibilità mai presa in considerazione dal trequartista che ha ricevuto solo qualche chiamata esplorativa partita da Javier Zanetti e dai dirigenti interisti negli ultimi mesi".

(Fonte: Il Giornale)

Leggi anche
ANSA – Mercato Inter, ritorna il nome di Diaby: la situazione. Khalaili e Pio Esposito…
Romano: “Inter esplora la pista Chalobah, ne parla internamente! E lui vorrebbe…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA