Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni: "E' reduce da una stagione in cui la faccenda di Inter-Juve ha lasciato traccia, forse anche un po' nella sua testa: per l'Inter è fondamentale, ma lui può entrare nell'ordine di idee di fare un'esperienza altrove.
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Pedullà: “Bastoni è tentato dal Barcellona, dipende dalla sua volontà! Per l’Inter lui è…”
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni
Se scattasse questo meccanismo, diventerebbe molto più semplice trovare un accordo tra club: dipende solo da lui, che è tentato. La volontà farà la differenza molto più del prezzo del cartellino e del gioco al rialzo".
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