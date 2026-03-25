Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni: "E' reduce da una stagione in cui la faccenda di Inter-Juve ha lasciato traccia, forse anche un po' nella sua testa: per l'Inter è fondamentale, ma lui può entrare nell'ordine di idee di fare un'esperienza altrove.