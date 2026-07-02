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calciomercato
Pedullà: “La verità su Bastoni-Real Madrid. Khalaili? Napoli fermo, Inter può chiudere se…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, parlando di Bastoni-Real Madrid e della situazione Khalaili:
"Quando avrò dei riscontri sul Real Madrid che effettivamente fa una proposta per Bastoni ve ne parlerò dopo la telenovela del Barcellona, che era invece realmente interessato visto che c'erano stati dei blitz, dei summit, degli incontri segreti. Di Bastoni al Real Madrid non ho riscontri ad ora, poi magari il mercato di Bastoni si potrà accendere"
"Khalaili e l'Inter si può scaldare ma alle condizioni dell'Union SG perché il Napoli continua ad avere un rapporto privilegiato, una corsia preferenziale da parte degli agenti del ragazzo. Ma il Napoli, così come per Gila, non può diventare operativo sul mercato. Quindi, se l'Inter vuole, può procedere. Esattamente come per il discorso del difensore centrale"
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