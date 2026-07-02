Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul mercato dell'Inter in entrata (Khalaili) e su Bastoni-Real Madrid

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, parlando di Bastoni-Real Madrid e della situazione Khalaili:

"Quando avrò dei riscontri sul Real Madrid che effettivamente fa una proposta per Bastoni ve ne parlerò dopo la telenovela del Barcellona, che era invece realmente interessato visto che c'erano stati dei blitz, dei summit, degli incontri segreti. Di Bastoni al Real Madrid non ho riscontri ad ora, poi magari il mercato di Bastoni si potrà accendere"