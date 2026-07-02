"Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra e ha già sostenuto le visite mediche in Kansas; le formalità del trasferimento verranno completate al suo rientro in Inghilterra. Nel frattempo, tutto il Manchester City augura a Elliot e alla nazionale inglese il meglio per il loro cammino mondiale e attende con piacere di accoglierlo a Manchester a tempo debito".