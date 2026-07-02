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UFFICIALE – Manchester City, preso Anderson dal Forest. Ora da Nottingham assalto a Frattesi?

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto, per circa 115 milioni di euro, di Elliott Anderson
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto, per circa 115 milioni di euro, di Elliott Anderson dal Nottingham Forest. Questa la nota del club inglese:

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"Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra e ha già sostenuto le visite mediche in Kansas; le formalità del trasferimento verranno completate al suo rientro in Inghilterra. Nel frattempo, tutto il Manchester City augura a Elliot e alla nazionale inglese il meglio per il loro cammino mondiale e attende con piacere di accoglierlo a Manchester a tempo debito".

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Spesso si è parlato di Davide Frattesi come possibile sostituto dello stesso Anderson al Forest. E ora resta da capire se davvero il club inglese, con i soldi incassati dalla cessione del centrocampista, proverà l'assalto al calciatore dell'Inter.

(Fonte: mancity.com)

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