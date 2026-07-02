CorSera – Il Como contende obiettivi all’Inter: ora il club degli Hartono su…

Le strade di Como e Inter potrebbero incrociarsi nuovamente sul mercato. Dopo il fronte Nico Paz, su cui i nerazzurri però non hanno avuto neanche la possibilità di impostare una trattativa, in virtù del diritto di prelazione dei lariani con il Real Madrid, sarebbero altri i nomi su cui effettivamente ci potrà essere modo di duellare. Scrive il Corriere della Sera:

"Il bello è che non è finita qui: poiché Cesc chiede un difensore per allargare la rosa anche in vista della doppia competizione, la società degli Hartono contende all’Inter gli stessi obiettivi. Cioè Solet dell’Udinese e Chalobah del Chelsea. Addirittura ha chiesto informazioni su Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, nel mirino anche del Milan".