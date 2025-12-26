L'Inter ha già iniziato a muoversi per Giovane, attaccante classe 2003 di proprietà del Verona, arrivato a parametro zero in estate. 3 gol e 4 assist in 15 partite in Serie A, un importante bigliettino da visita per brasiliano.
Alfredo Pedullà sul suo canale ha svelato che "l’Inter con Bonny e Pio Esposito, oltre a Thuram e Lautaro Martinez, è a posto. Sulla prospettiva aggiungo il nome di Giovane del Verona, che non è una priorità per gennaio, ma ci sono stati contatti con l’agente. Non è l’unica società interessata comunque”, ha spiegato.
Il prezzo a oggi è di circa 15/20 milioni di euro per Giovane, ma può salire ulteriormente visto il rendimento del giocatore con la maglia dell'Hellas. Chiare anche le tempistiche: l'Inter ci ragiona per l'estate e non per gennaio. Lo stesso Verona non ha alcuna intenzione di cederlo nel mercato invernale: la volontà è di tenerlo fino al termine della stagione per mantenere la categoria.
