Alfredo Pedullà sul suo canale ha svelato che "l’Inter con Bonny e Pio Esposito, oltre a Thuram e Lautaro Martinez, è a posto. Sulla prospettiva aggiungo il nome di Giovane del Verona, che non è una priorità per gennaio, ma ci sono stati contatti con l’agente. Non è l’unica società interessata comunque”, ha spiegato.