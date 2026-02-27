"Ho letto un sacco di non verità sull'Inter, con il massimo rispetto per chi le ha scritte. Io non ho conferme su questo fuggi fuggi generale, di Barella che va via. Non ho alcun tipo di indizio. L'Inter potrebbe sacrificare un pezzo da novanta, perché non ha incassato quanto doveva incassare dalla Champions, come invece successo l'anno scorso".

"Che Bastoni piaccia al Barcellona lo ha raccontato Longari, ma credo che soprattutto Dumfries e Thuram possano essere due indiziati. Si attende una decisione definitiva su Frattesi. In difesa verranno fatti degli interventi, visto che Acerbi e de Vrij andranno via. I nomi sono Muharemovic e Solet. L'Inter è stata catastrofica nella partita di ritorno contro il Bodo, ma non sta smobilitando".