“Un’ultima cosa, ci tengo a dirla. Ragioniamo in base ai risultati noi, mi sforzo di uscire da questo meccanismo perché i risultati sono determinati a volte da episodi, botte di fortuna, pali: non credo sia giusto giudicare Chivu alla luce della prestazione di ieri. Tutto possiamo dire all’Inter di ieri, tranne che non abbia fatto la partita, ha fatto una partita da 7. Il gol è stato una bastonata, poi sono calati i nerazzurri. Tutti siamo d’accordo sulla responsabilità di Sommer, ci sono portieri che portano 9/10 punti a campionato. Ma per me dopo un derby la domanda sul mercato non ha senso. Vi spiego: vi possa piacere o no Carlos Augusto, ma non è che è diventato il più scarso della compagnia.