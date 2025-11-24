Una domanda inopportuna fatta a Cristian Chivu post derby. Di questo e non solo ha parlato Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:
Pedullà: “A Chivu hanno fatto domanda davvero inopportuna! Vice Dumfries? Io so che…”
“Un’ultima cosa, ci tengo a dirla. Ragioniamo in base ai risultati noi, mi sforzo di uscire da questo meccanismo perché i risultati sono determinati a volte da episodi, botte di fortuna, pali: non credo sia giusto giudicare Chivu alla luce della prestazione di ieri. Tutto possiamo dire all’Inter di ieri, tranne che non abbia fatto la partita, ha fatto una partita da 7. Il gol è stato una bastonata, poi sono calati i nerazzurri. Tutti siamo d’accordo sulla responsabilità di Sommer, ci sono portieri che portano 9/10 punti a campionato. Ma per me dopo un derby la domanda sul mercato non ha senso. Vi spiego: vi possa piacere o no Carlos Augusto, ma non è che è diventato il più scarso della compagnia.
L’Inter so che non sta pensando a un vice Dumfries, il problema è più serio del previsto ma tornerà abbastanza presto. Luis Henrique può adattarsi e capire i metodi della fase difensiva, Carlos Augusto non credo sia il responsabile di ieri. Chivu lo avrei lasciato stare dopo il derby, non penso fosse il momento del mercato, del vice Dumfries. Chivu ha spiegato tutto in modo lucido, per il mercato ci sarà tempo”.
