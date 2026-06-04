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calciomercato
Pedullà – Da 1 a 10 Inter su Palestra 25. Ecco la verità: come fa a essere più vicina se…
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative per l'esterno dell'Atalanta Marco Palestra e l'Inter:
Ultimo chiarimento perché il tormentone del giorno è diventato Palestra, i soldi, la valutazione. Io vado avanti per la mia strada. nel senso che ho sempre fatto così e vi racconto due tre situazioni in esclusiva che ho dato e sono andato avanti per la mia strada. Hoylund, io avevo detto, quella cifra va al Manchester United, quella cifra addirittura è aumentata. Koopmeiners, per meno di 50-52 milioni non andrà via, ne hanno presi quasi 60 dopo una trattativa che è durata 4-5 mesi. Ederson, anche questa cosa qui la racconto in esclusiva dall'agosto del 2024, non era mai uscito il nome accostato allo United. Avevano rifiutato 50 milioni e poi ne hanno presi circa 45, ma complimenti a loro che sono dei fenomeni perché Ederson scade il suo contratto tra poco più di un anno e giocherà in Premier. Questo per dirvi che io sinceramente vado avanti per la mia strada, non ho bisogno di essere imbeccato, non ho bisogno di essere filtrato, non mi interessa. E io so che l'Atalanta chiede quella cifra e so anche che l'Inter è molto interessata, ma fino a questo momento da quella cifra l'Atalanta non è riuscita a schiodarsi, che non è altro cosa che la conferma di una tendenza, di una filosofia, di un'ideologia, di un modo di fare. La cifra la vogliono fare loro, poi se volete che vi racconti le favole, fatevele raccontare da qualche altro.
L'Inter è interessata da 1 a 10 quanto? 25. Se domani mattina aumenta e mette quei soldi, Palestra andrà all'Inter. Ma scusatemi, nel momento in cui leggete, l'Inter è sempre più vicina, offerti 43 la richiesta è 52, che secondo me neanche bastano, come fai a essere più vicina se ci sono 10 milioni di differenza? Quindi l'Inter è strainteressata a Palestra. Bisogna trovare le congiunture favorevoli per fare incastrare il resto e per dire, è vero, abbiamo un accordo. Se volete farvi raccontare altre cose che per me, in qualche caso, sono assolutamente infondate, voi siete liberi di esprimervi in questo modo e di indirizzare diversamente la vostra attenzione. Ma io seguo la mia linea semplicemente perché, vi ripeto, Hoilund, Koopmeiners, Ederson, potrei aggiungere anche Lookman, che ho dato a dicembre all'Atletico Madrid, abbastanza in contropiede, e non cambio la mia filosofia. Poi le notizie possono andare, possono non andare, ma devo rispettare voi. Non vi devo raccontare una cosa tanto per fare una cortesia a qualcuno.
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