Ultimo chiarimento perché il tormentone del giorno è diventato Palestra, i soldi, la valutazione. Io vado avanti per la mia strada. nel senso che ho sempre fatto così e vi racconto due tre situazioni in esclusiva che ho dato e sono andato avanti per la mia strada. Hoylund, io avevo detto, quella cifra va al Manchester United, quella cifra addirittura è aumentata. Koopmeiners, per meno di 50-52 milioni non andrà via, ne hanno presi quasi 60 dopo una trattativa che è durata 4-5 mesi. Ederson, anche questa cosa qui la racconto in esclusiva dall'agosto del 2024, non era mai uscito il nome accostato allo United. Avevano rifiutato 50 milioni e poi ne hanno presi circa 45, ma complimenti a loro che sono dei fenomeni perché Ederson scade il suo contratto tra poco più di un anno e giocherà in Premier. Questo per dirvi che io sinceramente vado avanti per la mia strada, non ho bisogno di essere imbeccato, non ho bisogno di essere filtrato, non mi interessa. E io so che l'Atalanta chiede quella cifra e so anche che l'Inter è molto interessata, ma fino a questo momento da quella cifra l'Atalanta non è riuscita a schiodarsi, che non è altro cosa che la conferma di una tendenza, di una filosofia, di un'ideologia, di un modo di fare. La cifra la vogliono fare loro, poi se volete che vi racconti le favole, fatevele raccontare da qualche altro.