Sky – Inter, Spinaccé: tanti club interessati in Italia e all’estero

L'attaccante 2006 dell'Inter Under23 di Vecchi, Matteo Spinaccè, ha tanto mercato. 26 presenze, 6 gol e 2 assist per lui in questa stagione nella quale ha anche esordito in prima squadra, contro il Venezia in Coppa Italia. Giocatore di circa un metro e novanta circa, gioca nelle giovanili nerazzurre dal 2020 e ha fatto tutta la trafila.