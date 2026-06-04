L'attaccante 2006 dell'Inter Under23 di Vecchi, Matteo Spinaccè, ha tanto mercato. 26 presenze, 6 gol e 2 assist per lui in questa stagione nella quale ha anche esordito in prima squadra, contro il Venezia in Coppa Italia. Giocatore di circa un metro e novanta circa, gioca nelle giovanili nerazzurre dal 2020 e ha fatto tutta la trafila.
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Sky – Inter, Spinaccé: tanti club interessati in Italia e all’estero
L'attaccante dell'Under23 potrebbe trovare una nuova esperienza per crescere: tante le squadre che potrebbero dargli una chance
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Ora su di lui ci sono gli occhi puntate di due squadre italiane di Serie B, da quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio, Vicenza e Carrarese. Piace anche all'estero a Zwolle, Gent e Westerloo. Un anno fa la scelta di farlo giocare in Serie C con l'Inter U23, quest'anno si potrebbe puntare ad un'esperienza in prestito per farlo crescere.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
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