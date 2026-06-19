L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative dell'Inter in entrata e in uscita, con Palestra sempre più vicino

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative dell'Inter in entrata e in uscita, con Palestra sempre più vicino:

Si svilupperà altrove la carriera di De Vrij, finisce il suo contratto con l'Inter gli hanno fatto una proposta al ribasso. Sta valutando 3-4 proposte, Arabia non con grande concretezza. Dalla Grecia il Panathinaikos gli ha presentato un'offerta concreta che sta valutando. Nulla da aggiungere su Palestra, mi aspetto contatto crescenti nel fine settimana, organizzeranno altro incontro per andare a chiudere a inizio settimana.