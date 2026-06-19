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calciomercato
CdS – Inter, fronte caldo anche per Solet: per l’accordo con l’Udinese…
Marco Palestra non è l'unico obiettivo caldo per l'Inter. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
"Settimana dopo settimana inizia a prendere forma la nuova Inter. Oltre a Palestra, in prima fila ci sono Solet dell’Udinese per la difesa e Jones del Liverpool per il centrocampo; poi Provedel, scelto come secondo portiere, con cui c’è stata un’accelerata mercoledì (il suo agente è stato in sede a Milano).
Partendo dalla retroguardia il canale più caldo è quello con l’Udinese. Tra l’Inter e gli agenti del classe 2000 Solet c’è un’intesa di base che rientra nei parametri richiesti da Oaktree, ossia un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione. C’è da lavorare con la società friulana per perfezionare le cifre del prestito con obbligo di riscatto, formula gradita da entrambe le parti a fronte però di una richiesta economica dell’Udinese vicina ai 30 milioni per il costo totale del cartellino. L’accordo si potrebbe trovare a metà strada rispetto ai 22-23 milioni che l’Inter pensa di mettere sul tavolo".
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