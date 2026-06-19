Marco Palestra non è l'unico obiettivo caldo per l'Inter. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Settimana dopo settimana inizia a prendere forma la nuova Inter. Oltre a Palestra, in prima fila ci sono Solet dell’Udinese per la difesa e Jones del Liverpool per il centrocampo; poi Provedel, scelto come secondo portiere, con cui c’è stata un’accelerata mercoledì (il suo agente è stato in sede a Milano).