Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Moretto: “De Vrij lascerà l’Inter al 99%: ecco dove potrebbe andare”
Il futuro di Stefan De Vrij sarà lontano dall'Inter. Il difensore olandese lascerà i nerazzurri a parametro zero. A confermarlo è anche Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:
"De Vrij ha un piede e mezzo, quasi due, fuori dall'Inter. Al 99% lascerà l'Inter a fine stagione. La notizia che posso dare è che è vero che ha avuto diversi sondaggi tra Benfica e Arabia ma negli ultimi giorni sta prendendo quota una soluzione un po' esotica, che attrae de Vrij al di là del punto di vista sportivo e parlo della Grecia e del Panathinaikos.
So che de il calciatore si sta informando molto su questo, può essere una soluzione. Il Panathinaikos ha già presentato una proposta scritta all'olandese, vediamo se il giocatore la accetterà ma si sta informando su questa destinazione"
© RIPRODUZIONE RISERVATA