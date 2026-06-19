Moretto: “De Vrij lascerà l’Inter al 99%: ecco dove potrebbe andare”

"De Vrij ha un piede e mezzo, quasi due, fuori dall'Inter. Al 99% lascerà l'Inter a fine stagione. La notizia che posso dare è che è vero che ha avuto diversi sondaggi tra Benfica e Arabia ma negli ultimi giorni sta prendendo quota una soluzione un po' esotica, che attrae de Vrij al di là del punto di vista sportivo e parlo della Grecia e del Panathinaikos.