Stefan De Vrij è sempre più vicino al Panathinaikos. Il difensore olandese è ad un passo dall'addio all'Inter dopo otto stagioni e otto trofei con la maglia nerazzurra.
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Inter-De Vrij, addio ad un passo. Pedullà: “Vicini ai passaggi formali col Panathinaikos”
Il giornalista rivela che il difensore olandese è sempre più vicino a vestire la maglia del club greco: lascia l'Inter dopo 8 anni
Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, la fumata bianca è sempre più vicina:
"De Vrij-Panathinaikos, siamo vicini ai passaggi formali".
L'ex Lazio è pronto ad accettare la proposta del club greco e lasciare la Serie A dopo 12 anni, i primi quattro in maglia biancoceleste e gli altri otto con l'Inter.
De Vrij ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta per un biennale fino al 30 giugno 2028 a tre milioni di euro a stagione.
Con la maglia nerazzurra, il difensore classe 1992 ha totalizzato 296 presenze tra tutte le competizioni con 13 gol e 8 assist all'attivo.
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