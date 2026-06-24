L'Inter tratta per piazzare alcuni giocatori che non faranno più parte della rosa. Tra questi Davide Frattesi che in estate lascerà Milano

Andrea Della Sala Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 22:02)

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Non solo il mercato in entrata, l'Inter tratta anche per piazzare alcuni giocatori che non faranno più parte della rosa di Chivu. Tra questi Davide Frattesi che in estate lascerà Milano e ha diverse destinazioni per il suo futuro.

"La valigia di Davide Frattesi è già pronta da un po’, in attesa di conoscere la destinazione. In questi giorni il suo agente, Giuseppe Riso, è in azione per il trasferimento del centrocampista che non rientra più nei piani tecnici di Chivu all’Inter, come dimostra anche l’interesse per Jones del Liverpool per rinforzare il reparto con un profilo differente. Al momento per l’italiano la suggestione numero uno è la Juve, con Spalletti che è uno dei suoi principali ammiratori dai tempi della Nazionale e Carnevali (in ottimi rapporti con Marotta) che lo conosce bene fin dai tempi del Sassuolo. Eventuali contatti potrebbero entrare nel vivo tra un po’, ma allo stesso tempo rimane sempre vivo l’interesse del Nottingham Forest per un possibile sbarco in Premier League e con la prospettiva di farne un elemento cardine a lungo periodo nel progetto tecnico", si legge sul Corriere dello Sport.

"Il club britannico è alla ricerca di un centrocampista di spessore e ha pensato a Frattesi facendo leva sugli ottimi rapporti dello stesso procuratore Riso, che lo scorso gennaio aveva aperto le porte all’attaccante Lucca del Napoli per lo sbarco al Forest. L’ex Sassuolo gradirebbe tornare a essere titolare e allo stesso tempo preferirebbe rimanere in Serie A, anche se l’Inter è attratta dalle potenzialità economiche degli inglesi, pronti a mettere sul piatto fino a 25 milioni di euro. Risorse fresche per il club nerazzurro, desideroso di costruire in queste settimane un corposo tesoretto con cui continuare a rafforzare la rosa a disposizione di Chivu", aggiunge il quotidiano.