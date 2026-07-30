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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per Cristian Romero in casa Inter: "Cos'è cambiato su Romero? Niente di particolare. Se lui avesse voluto o volesse ridursi un ingaggio extra-large, l'Inter sarebbe stata o sarebbe ancora nelle condizioni di prenderlo.

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Non puoi sforare nell'ingaggio nel momento in cui sei disposto a dare 40 milioni al Tottenham ma hai limiti contrattuali che possono alterare gli equilibri se passi da una media di 4-5 a 6-7. Teniamo ancora una finestra aperta.

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Hai fatto cassa con Akinsanmiro, puoi mandare a giocare Massolin al Monza e hai il punto di domanda Frattesi: c'è il discorso esterno destro e la faccenda Jones ancora da giocare".