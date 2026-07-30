Proposte importanti arrivate al tavolo dell'Inter per Issiaka Kamaté, classe 2004 di proprietà dell'Inter. Ecco il retroscena raccontato da Matteo Moretto

Marco Astori
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VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

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Proposte importanti arrivate al tavolo dell'Inter per Issiaka Kamaté, classe 2004 di proprietà dell'Inter. Ecco il retroscena raccontato da Matteo Moretto.

Ospitaletto v FC Internazionale U23 - Serie C
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"Su Kamaté ci sono due club che lo vorrebbero: il Palermo che ha fatto un'offerta importante ma che il calciatore ha declinato perché non convinto, e l'Atletico Madrid, che ha fatto delle offerte per inserirlo nella seconda squadra allenata da Torres.

Issiaka Kamate
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Ma entrambe le proposte non sono state ritenute all'altezza e l'Inter le ha rifiutate", ha spiegato.

FC Internazionale U23 v Union Brescia - Serie C

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