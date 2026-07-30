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Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi, tecnico del Tottenham, ha risposto così a domanda su Djed Spence e Cristian Romero, due obiettivi di mercato dell'Inter.

"Ripeto quello che ho detto a Djed e a Lucas Bergvall: 'Vorrei che rimaneste se lo desiderate. Se non volete rimanere, se volete andarvene, allora dovete andarvene'. Romero? Sbagliato criticarlo quando è tornato in Argentina prima dell'ultima giornata,

ha mostrato comportamento incredibile.

All'inizio del mio mandato, ad aprile, ho avuto, non so, un milione di incontri individuali. E i giocatori mi hanno detto se sarebbero rimasti o meno qui. E io ho detto: 'Sì, aiutatemi a rimanere, e poi vi aiuterò ad andarvene. Se non mi aiutate a rimanere, finirete sott'acqua con me'".