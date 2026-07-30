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Continuano a rimbalzare le voci dalla Turchia di un interessamento da parte del Fenerbahce per il centrocampista dell'Inter Calhanoglu:

"Il Fenerbahçe, volato in Italia per trattare il trasferimento della stella del Milan Rafael Leão, ha inserito nel proprio radar anche il centrocampista dell'Inter Hakan Çalhanoğlu. Il club turco sta valutando la situazione del centrocampista 32enne della Nazionale turca, il cui contratto con l'Inter scade a giugno 2027 e che, al momento, non ha ancora rinnovato l'accordo con il club nerazzurro. Secondo quanto riportato, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Turchia e sarebbe favorevole anche all'idea di vestire la maglia del Fenerbahçe.

Getty Images

La dirigenza del Fenerbahçe, tenendo conto della nuova regola del campionato turco che dalla prossima stagione prevede il limite dei 10+4 stranieri, è obbligata a rafforzare il proprio nucleo di giocatori turchi e per questo continua a tenere sul tavolo l'opzione Çalhanoğlu. In passato, durante la campagna elettorale per la presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi, allora candidato alla presidenza, aveva inserito Çalhanoğlu nella propria lista di obiettivi di mercato e il giocatore aveva dato il suo assenso a un eventuale trasferimento in gialloblù. Infine, si afferma che anche il tecnico İsmail Kartal sarà chiamato a esprimere il proprio parere e a presentare una relazione sull'eventuale operazione di mercato".

(Fotomac)