Alessandro Cosattini Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 22:02)

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. Ecco le parole del giornalista sui due attaccanti dell'Inter: “I due Thuram magari sognano un giorno di giocare insieme. Oggi la vedo una cosa abbastanza complicata. Si dicono cose non controllate in questo periodo, McKennie da qualcuno era stato mandato all’Inter addirittura e ha rinnovato con la Juve. Thuram era stato messo sul mercato a gennaio da qualcuno, ma la Juventus intende puntarci sul centrocampista. Lui ha mercato certificato in Premier, che per la Juve vuol dire punto e a capo. Ma se devi ripartire da Spalletti, per lui non si discute perché è una delle certezze della squadra da cui ripartire. Quel Thuram credo sia molto blindato.

Su Marcus starei più attento invece. Vi avevo raccontato tempo fa e ci sono state conferme: la Premier è molto, molto attento su Pio Esposito. Vi avevo parlato di proposte in arrivo, ci hanno fatto titoli e video, ma dovrebbe succedere qualcosa di apocalittico per vedere Pio Esposito sul mercato. Da qui a pensare che l’Inter possa valutare la proposta, siamo in un vicolo cieco per me. Non credo possano arrivare sviluppi.

Su Marcus starei attento: Lautaro intoccabile, la titolarità di Pio, l’arrivo di Bonny, la clausola nel contratto di Thuram… Come motivazioni, mi dicono che dopo l’esplosione di Pio e la sua titolarità, non è spinto a dare il massimo come se fosse titolare fisso. Se arrivasse una proposta dalla Premier, credo l’Inter la potrebbe prendere in considerazione. La coppia Pio-Lautaro penso scriverà pagine importanti di storia”.