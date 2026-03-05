Orazio Accomando , giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni del podcast "Tutti in the Box", ha parlato così del futuro con l'Inter di Denzel Dumfries : "Dumfries ha cambiato procuratore da poco.

Ha un contratto lungo e chi segue il mercato sa che un giocatore quando cambia procuratore o si gioca un rinnovo multimilionario e non credo sia questo il caso, oppure si cerca una nuova destinazione. E per Dumfries quella è l'intenzione".