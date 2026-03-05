FC Inter 1908
Accomando: “Dumfries ha cambiato agente e chi segue il calciomercato sa che…”

Orazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così del futuro con l'Inter di Denzel Dumfries
Marco Astori
Orazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni del podcast "Tutti in the Box", ha parlato così del futuro con l'Inter di Denzel Dumfries: "Dumfries ha cambiato procuratore da poco.

Ha un contratto lungo e chi segue il mercato sa che un giocatore quando cambia procuratore o si gioca un rinnovo multimilionario e non credo sia questo il caso, oppure si cerca una nuova destinazione. E per Dumfries quella è l'intenzione".

 

