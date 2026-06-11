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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…”
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Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…”
Davide Frattesi può lasciare l’Inter in estate e... aspetta la Juventus: ecco quanto svelato da Alfredo Pedullà
Davide Frattesi può lasciare l’Inter in estate, per giocare con maggior continuità dopo gli anni in nerazzurro. Ecco le ultimissime da Alfredo Pedullà su Sportitalia sul centrocampista ex Sassuolo.
“Frattesi prima di scegliere una nuova destinazione vuole aspettare la decisione della Juve, perché sa di essere un pallino di Spalletti. E sarebbe molto sensibile a una chiamata di Luciano”, ha svelato il giornalista.
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