FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…”

calciomercato

Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…”

Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…” - immagine 1
Davide Frattesi può lasciare l’Inter in estate e... aspetta la Juventus: ecco quanto svelato da Alfredo Pedullà
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Davide Frattesi può lasciare l’Inter in estate, per giocare con maggior continuità dopo gli anni in nerazzurro. Ecco le ultimissime da Alfredo Pedullà su Sportitalia sul centrocampista ex Sassuolo.

Pedullà: “Frattesi prima di scegliere la nuova squadra aspetta… la Juve! Davide sa che…”- immagine 2
Getty Images

“Frattesi prima di scegliere una nuova destinazione vuole aspettare la decisione della Juve, perché sa di essere un pallino di Spalletti. E sarebbe molto sensibile a una chiamata di Luciano”, ha svelato il giornalista.

Leggi anche
Di Marzio: “Inter controriscatterà Akinsanmiro. Su Frattesi Forest e Napoli se dovesse...
Pedullà: “Inter, ecco la chiave per Palestra. Atta? In realtà è depistaggio per stanare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA