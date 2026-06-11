Tanti incontri in sede Inter nella giornata di oggi. Si sono presentati i dirigenti del Pisa, con i quali si è parlato di Ebenezer Akinsanmiro .

Per Davide Frattesi primi movimenti: il Nottingham Forest è tornato a chiedere informazioni e il Napoli potrebbe arrivare su di lui qualora andasse via Anguissa perché Manna è un suo estimatore".