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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter controriscatterà Akinsanmiro. Su Frattesi Forest e Napoli se dovesse partire…”
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Di Marzio: “Inter controriscatterà Akinsanmiro. Su Frattesi Forest e Napoli se dovesse partire…”
Tanti incontri in sede Inter nella giornata di oggi: da Akinsanmiro a Frattesi, ecco gli aggiornamenti da Gianluca Di Marzio
Tanti incontri in sede Inter nella giornata di oggi. Si sono presentati i dirigenti del Pisa, con i quali si è parlato di Ebenezer Akinsanmiro.
Secondo Gianluca Di Marzio, "i toscani lo riscatteranno ma penso che l'Inter lo controriscatterà. Si è parlato di altre possibili operazioni in sinergia, come Cocchi.
Per Davide Frattesi primi movimenti: il Nottingham Forest è tornato a chiedere informazioni e il Napoli potrebbe arrivare su di lui qualora andasse via Anguissa perché Manna è un suo estimatore".
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