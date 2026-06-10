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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Inter, ecco la chiave per Palestra. Atta? In realtà è depistaggio per stanare…”

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Pedullà: “Inter, ecco la chiave per Palestra. Atta? In realtà è depistaggio per stanare…”

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Da Marco Palestra ad Arthur Atta e Curtis Jones: ecco gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà a Sportitalia sul mercato dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Da Marco Palestra ad Arthur Atta e Curtis Jones: ecco gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà a Sportitalia sul mercato dell’Inter.

Pedullà: “Inter, ecco la chiave per Palestra. Atta? In realtà è depistaggio per stanare…”- immagine 2

“Su Palestra: malgrado facili ottimismi di settimana scorsa, la situazione non è cambiata. L’Atalanta è disposta ad aspettare anche 10/15 giorni, dipende solo dall’Inter e da quanto autorizzerà la proprietà. La richiesta è 55 milioni, la chiave è solo portare questi soldi per prenderlo.

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Getty Images

Le notizie su Atta sono una strategia di depistaggio. L’Udinese chiede 40 milioni per lui, ci sono club inglesi interessati fortemente e il club vuole fare 65 milioni circa tra lui e Solet. L’Inter ha usato questa tattica per stanare il Liverpool su Jones. E oggi Atta costa più di Jones, questa è la controprova di ciò che dico”, ha detto Pedullà.

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