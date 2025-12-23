Su Skysport hanno fatto riferimento al mercato dell'Inter. In particolare si sono soffermati sull'idea Frattesiper la Juventus: "È uno dei preferiti di Spalletti: lo ha dimostrato quando da ct lo ha convocato nonostante il basso minutaggio con la maglia nerazzurra. Una condizione che non è cambiata e per questo si pensa ad una sua possibile cessione. L'Inter ha investito molto su di lui e si aspetta eventualmente offerte adeguate per lasciarlo andare", hanno riferito a Skysport.