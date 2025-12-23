FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Frattesi? Via solo con offerte adeguate. A destra un obiettivo ‘per il futuro’. E per la porta…

calciomercato

Sky – Frattesi? Via solo con offerte adeguate. A destra un obiettivo ‘per il futuro’. E per la porta…

Sky – Frattesi? Via solo con offerte adeguate. A destra un obiettivo ‘per il futuro’. E per la porta… - immagine 1
Il punto sul mercato di gennaio dal canale satellitare con il nome del centrocampista nerazzurro accostato ai bianconeri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su Skysport hanno fatto riferimento al mercato dell'Inter. In particolare si sono soffermati sull'idea Frattesiper la Juventus: "È uno dei preferiti di Spalletti: lo ha dimostrato quando da ct lo ha convocato nonostante il basso minutaggio con la maglia nerazzurra. Una condizione che non è cambiata e per questo si pensa ad una sua possibile cessione. L'Inter ha investito molto su di lui e si aspetta eventualmente offerte adeguate per lasciarlo andare", hanno riferito a Skysport.

Sky – Frattesi? Via solo con offerte adeguate. A destra un obiettivo ‘per il futuro’. E per la porta…- immagine 2
Getty Images

A gennaio non si sa se l'Inter farà qualcosa. C'è l'esigenza che è nata dall'infortunio di Dumfries, ma è vero che il club nerazzurro è pronta a cogliere occasioni per giocatori che poi farebbero parte di un eventuale progetto futuro. Per questo i nomi che vengono fatti sono quelli di Valincic, Northon-Cuffy, Palestra che però ha una valutazione già altissima e quindi è un sogno per tanti club. Poi c'è la questione portiere: per il dopo Sommer interessa sicuramente Vicario che lascerà a fine stagione il Tottenham.

(Fonte: Sky)

Leggi anche
Mercato, CorSport: “L’idea dell’Inter è andare avanti così, a meno...
Frattesi e la Juve continuano a stuzzicarsi e corteggiarsi: Spalletti lo vuole fortemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA