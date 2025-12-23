Su Skysport hanno fatto riferimento al mercato dell'Inter. In particolare si sono soffermati sull'idea Frattesiper la Juventus: "È uno dei preferiti di Spalletti: lo ha dimostrato quando da ct lo ha convocato nonostante il basso minutaggio con la maglia nerazzurra. Una condizione che non è cambiata e per questo si pensa ad una sua possibile cessione. L'Inter ha investito molto su di lui e si aspetta eventualmente offerte adeguate per lasciarlo andare", hanno riferito a Skysport.
Sky – Frattesi? Via solo con offerte adeguate. A destra un obiettivo ‘per il futuro’. E per la porta…
Il punto sul mercato di gennaio dal canale satellitare con il nome del centrocampista nerazzurro accostato ai bianconeri
A gennaio non si sa se l'Inter farà qualcosa. C'è l'esigenza che è nata dall'infortunio di Dumfries, ma è vero che il club nerazzurro è pronta a cogliere occasioni per giocatori che poi farebbero parte di un eventuale progetto futuro. Per questo i nomi che vengono fatti sono quelli di Valincic, Northon-Cuffy, Palestra che però ha una valutazione già altissima e quindi è un sogno per tanti club. Poi c'è la questione portiere: per il dopo Sommer interessa sicuramente Vicario che lascerà a fine stagione il Tottenham.
(Fonte: Sky)
