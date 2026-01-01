L'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato dl futuro del centrocampista dell'Inter Frattesi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi-Juve? L’Inter non valuta nessuno scambio. Si può fare soltanto se…”
calciomercato
Pedullà: “Frattesi-Juve? L’Inter non valuta nessuno scambio. Si può fare soltanto se…”
L'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato dl futuro del centrocampista dell'Inter Frattesi
"Davide Frattesi non è proprio il centrocampista che serve alla Juventus, piuttosto la mezzala che si inserisce e ti regala un po’ di gol. Ma siccome gli scambi non piacciono troppo all’Inter, malgrado fantasiose e cervellotiche traiettorie, la cosa si può fare soltanto in presenza di un investimento serio da almeno 30 milioni. Altrimenti parliamo del nulla. Chi ha accostato Tonali alla Juve per gennaio, non ha memorizzato un concetto chiave: oggi servono 100 milioni, magari tra qualche mese ne basteranno 80, è una pista eventualmente praticabile la prossima estate e farebbe la felicità di Spalletti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA