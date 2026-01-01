"Davide Frattesi non è proprio il centrocampista che serve alla Juventus, piuttosto la mezzala che si inserisce e ti regala un po’ di gol. Ma siccome gli scambi non piacciono troppo all’Inter, malgrado fantasiose e cervellotiche traiettorie, la cosa si può fare soltanto in presenza di un investimento serio da almeno 30 milioni. Altrimenti parliamo del nulla. Chi ha accostato Tonali alla Juve per gennaio, non ha memorizzato un concetto chiave: oggi servono 100 milioni, magari tra qualche mese ne basteranno 80, è una pista eventualmente praticabile la prossima estate e farebbe la felicità di Spalletti".