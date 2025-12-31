Arrivano importanti novità riguardanti Davide Frattesi : il centrocampista resta in uscita dall'Inter già nel mercato di gennaio. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "Vi abbiamo detto come la Juve fosse in una fase di esplorazione legata ad una formula di prestito iniziale che potesse diventare un diritto in prospettiva: è una formula che, da quanto abbiamo capito, non fa impazzire l'Inter. L'Inter non è molto soddisfatta, soprattutto in Italia, di dare via il giocatore in prestito senza alcun tipo di riscatto. Teniamo la Turchia come una possibilità concreta".

"La formula in questa storia è fondamentale - aggiunge Matteo Moretto -: se l'Inter trovasse una sistemazione definitiva subito, sarebbe meglio. La Juve deve capire se riesce ad arrivare ad un prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo: sarebbero 35 milioni di euro, occhio alla Turchia perché ci sono club pronti ad avvicinarsi alle richieste dell'Inter con un obbligo facile e offrendo uno stipendio importante al ragazzo".