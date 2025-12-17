"Domanda: ma uno come Frattesi servirebbe a Spalletti per animare, movimentare e lanciare definitivamente in orbita il famigerato 4-3-2-1? Non ci piove sul fatto che sia un suo pallino, ma le caratteristiche non sono quelle di un regista. Anzi, esattamente il contrario. Qualche dubbio inevitabilmente resterebbe".

"Poi ci sarebbe un altro qui da risolvere: è vero che Riso, agente di Frattesi, cerca da tre o quattro sessioni di mercato visibilità per il suo assistito come se bastasse quella per sbloccare, ma ci sarebbero due matasse più urgenti da sbrogliare. La prima: per portarlo a casa servono almeno 35 milioni, lo scorso luglio erano almeno 10 in più. La seconda: bisognerebbe capire quanto all’Inter converrebbe, in assenza di uno scambio vantaggioso, dare alla Juve un profilo di sostanza nel bel mezzo della stagione e con tante sentenze aperte e completamente da scrivere".