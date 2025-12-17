Valentin Carboni ha trovato pochissimo spazio al Genoa e a gennaio cambierà maglia: ecco le ultime sul classe 2005

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 18:20)

Valentin Carboni ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con il Genoa. 3 partite giocate e un gol in Coppa Italia, 12 in campionato ma solo tre da titolare e zero reti.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, il futuro di Valentin Carboni sarà in Italia ma non più al Genoa: l'Inter e il club rossoblù, infatti, sono vicine a formalizzare l'accordo per interrompere il prestito.

Il classe 2005, dunque, cambierà squadra a gennaio con l'obiettivo di trovare più spazio altrove. Al momento è corsa a due per averlo: Sassuolo e Parma, infatti, ci stanno seriamente pensando.