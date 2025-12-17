Valentin Carboni ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con il Genoa. 3 partite giocate e un gol in Coppa Italia, 12 in campionato ma solo tre da titolare e zero reti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Carboni, ci siamo: accordo ad un passo Inter-Genoa. Sfida a due per averlo subito
calciomercato
FCIN1908 / Carboni, ci siamo: accordo ad un passo Inter-Genoa. Sfida a due per averlo subito
Valentin Carboni ha trovato pochissimo spazio al Genoa e a gennaio cambierà maglia: ecco le ultime sul classe 2005
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, il futuro di Valentin Carboni sarà in Italia ma non più al Genoa: l'Inter e il club rossoblù, infatti, sono vicine a formalizzare l'accordo per interrompere il prestito.
Il classe 2005, dunque, cambierà squadra a gennaio con l'obiettivo di trovare più spazio altrove. Al momento è corsa a due per averlo: Sassuolo e Parma, infatti, ci stanno seriamente pensando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA