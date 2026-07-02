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Pedullà: “Retroscena Inter-Chalobah: Ausilio lo vuole dai tempi di Lukaku”

Chalobah
La società nerazzurra vuole rinforzare il reparto arretrato con il difensore inglese classe 1999 del Chelsea
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il nome caldo in casa Inter è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea. Il calciatore britannico è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato.

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Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione 'Sportitalia Mercato', ha confermato la notizia, rivelando un retroscena legato proprio all'interesse del club nerazzurro per il 27enne.

"Ho conferme su Inter-Chalobah, obiettivo dei nerazzurri da 3 anni: lo aveva chiesto Ausilio ai tempi di Lukaku".

Pedullà: “Retroscena Inter-Chalobah: Ausilio lo vuole dai tempi di Lukaku”- immagine 2
Getty Images

Il giornalista e noto esperto di calciomercato aggiunge:

"La richiesta è di 30 milioni più bonus".

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