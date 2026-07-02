Il nome caldo in casa Inter è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea. Il calciatore britannico è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Retroscena Inter-Chalobah: Ausilio lo vuole dai tempi di Lukaku”
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Pedullà: “Retroscena Inter-Chalobah: Ausilio lo vuole dai tempi di Lukaku”
La società nerazzurra vuole rinforzare il reparto arretrato con il difensore inglese classe 1999 del Chelsea
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Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione 'Sportitalia Mercato', ha confermato la notizia, rivelando un retroscena legato proprio all'interesse del club nerazzurro per il 27enne.
"Ho conferme su Inter-Chalobah, obiettivo dei nerazzurri da 3 anni: lo aveva chiesto Ausilio ai tempi di Lukaku".
Il giornalista e noto esperto di calciomercato aggiunge:
"La richiesta è di 30 milioni più bonus".
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