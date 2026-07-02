Dopo l'addio di De Vrij e Acerbi, l'Inter continua a lavorare per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo…
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Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo…
Il club nerazzurro continua a lavorare per arrivare al difensore inglese classe 1999 in forza ai Blues: gli ultimi aggiornamenti
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Il nome balzato in pole sulla lista della dirigenza nerazzurra per quanto riguarda il reparto arretrato è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea.
Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti importanti sull'interesse dell'Inter per il calciatore britannico:
"L’Inter lavora ancora su Trevoh Chalobah, contatti in corso con l’entourage del giocatore che ha dato apertura totale".
Romano aggiunge dettagli sul prezzo fissato da Chelsea:
L’offerta del Como è stata rifiutata dalla scorsa settimana, l’Inter c’è e la richiesta resta di 40 milioni trattabili, intorno ai 35".
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