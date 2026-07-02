FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo…

calciomercato

Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo…

Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo… - immagine 1
Il club nerazzurro continua a lavorare per arrivare al difensore inglese classe 1999 in forza ai Blues: gli ultimi aggiornamenti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo l'addio di De Vrij e Acerbi, l'Inter continua a lavorare per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il nome balzato in pole sulla lista della dirigenza nerazzurra per quanto riguarda il reparto arretrato è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea.

Chalobah Chelsea
Getty Images

Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti importanti sull'interesse dell'Inter per il calciatore britannico:

"L’Inter lavora ancora su Trevoh Chalobah, contatti in corso con l’entourage del giocatore che ha dato apertura totale".

Romano – Inter, contatti in corso con Chalobah: c’è l’apertura totale, il prezzo…- immagine 3
Getty Images

Romano aggiunge dettagli sul prezzo fissato da Chelsea:

L’offerta del Como è stata rifiutata dalla scorsa settimana, l’Inter c’è e la richiesta resta di 40 milioni trattabili, intorno ai 35".

Leggi anche
Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah,...
Inter, il prescelto in difesa e l’offerta per l’esterno: si accende il mercato. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA