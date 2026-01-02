L'Inter continua la caccia a un esterno. Joao Cancelo è il preferito e il club nerazzurro sta lavorando per riportare a Milano il laterale portoghese.
SM – Cancelo, Inter ha iniziato a trattare con entourage. E dall’Al Hilal apertura sull’ingaggio
"Vanno avanti eccome le cose con Cancelo. L'Inter sta procedendo: difficoltà legate all'ingaggio altissimo. Iniziata la trattativa con l'entourage per riportarlo a Milano, serve collaborazione dell'Al Hilal per una importante % del suo ingaggio. Da quello che ci risulta l'apertura dell'Al Hilal c'è stata, c'è distanza sulla quantità di questa collaborazione", riporta Sportmediaset.
