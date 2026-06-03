A SportItalia Alfredo Pedullà ha parlato anche di Ivan Provedel, portiere classe 1994 della Lazio da qualche settimana accostato all'Inter che vorrebbe prenderlo perché affianchi Josep Martinez, promosso a primo portiere dato l'addio di Sommer in scadenza di contratto.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Provedel-Inter: pista concreta. Ma ci sono due passaggi da fare
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Pedullà – Provedel-Inter: pista concreta. Ma ci sono due passaggi da fare
Il giornalista, su SI, ha parlato dell'interesse dei nerazzurri per il portiere che vuole confrontarsi con la Lazio
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Da quanto spiegato dal giornalista esperto di mercato Provedel è una pista concreta per l'Inter. "Ma ci sono due passaggi: guadagna più del titolare e stride nell'impostazione di tutto. E in più lui vuole giocare, c'è il Bologna che lo sta seguendo. Nei prossimi giorni il portiere e i suoi agenti parleranno con la Lazio e capiranno il da farsi", ha riferito.
(Fonte: SI)
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