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Pedullà – Provedel-Inter: pista concreta. Ma ci sono due passaggi da fare

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Il giornalista, su SI, ha parlato dell'interesse dei nerazzurri per il portiere che vuole confrontarsi con la Lazio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A SportItalia Alfredo Pedullà ha parlato anche di Ivan Provedel, portiere classe 1994 della Lazio da qualche settimana accostato all'Inter che vorrebbe prenderlo perché affianchi Josep Martinez, promosso a primo portiere dato l'addio di Sommer in scadenza di contratto.

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Da quanto spiegato dal giornalista esperto di mercato Provedel è una pista concreta per l'Inter. "Ma ci sono due passaggi: guadagna più del titolare e stride nell'impostazione di tutto. E in più lui vuole giocare, c'è il Bologna che lo sta seguendo. Nei prossimi giorni il portiere e i suoi agenti parleranno con la Lazio e capiranno il da farsi", ha riferito.

(Fonte: SI)

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