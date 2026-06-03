Pedullà – Provedel-Inter: pista concreta. Ma ci sono due passaggi da fare

Da quanto spiegato dal giornalista esperto di mercato Provedel è una pista concreta per l'Inter. "Ma ci sono due passaggi: guadagna più del titolare e stride nell'impostazione di tutto. E in più lui vuole giocare, c'è il Bologna che lo sta seguendo. Nei prossimi giorni il portiere e i suoi agenti parleranno con la Lazio e capiranno il da farsi", ha riferito.