Denzel Dumfries lascerà Milano in direzione Real Madrid, con il club nerazzurro che spinge per sostituirlo con Marco Palestra

Marco Astori Redattore 2 giugno - 23:45

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Viavai sulla fascia destra in casa Inter: Denzel Dumfries lascerà Milano in direzione Real Madrid, con il club nerazzurro che spinge per sostituirlo con Marco Palestra. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "Su Dumfries unanimità all'interno del Real, dalla dirigenza a Perez e Mourinho, tutti convinti: il giocatore piace molto a José, mi smentiscono qualsiasi discorso legato al nuovo Maicon, è semplicemente una scelta tattica. L'accordo è stato fatto in fretta perché ci sono le elezioni e Perez vuole presentarsi con gli acquisti già fatti per mostrare come il suo Real sarà ancora competitivo. Da quello che mi raccontano sono già in programma le visite di Dumfries.

L'Inter è stata avvertita stasera dal suo entourage a proposito della chiusura dell'accordo col Real e riceverà i 20 milioni della clausola. Oggi il Liverpool ha provato fino all'ultimo a capire se ci fosse la possibilità di prenderlo ma lui ha scelto il Real: lascerà l'Inter in ottimi rapporti con tutti. L'Inter continua a lavorare su Marco Palestra: c'è una concorrenza agguerrita dalla Premier, col Newcastle pronto a tutto ma è lui a decidere, il City osserva da vicino e anche l'Arsenal cerca un terzino destro.

Sono tanti gli intrecci e Palestra è uno dei più talentuosi: l'Atalanta spinge per l'asta e non accetta cifre come 45 più bonus. L'Atalanta vuole partire da 50 milioni come base e spera di prendere tempo per inserire più squadre. Poi sarà lo stesso Palestra decidere dove andare: l'Inter insiste e parla con i suoi agenti e lavora all'operazione con l'Atalanta. I rapporti tra club sono buoni nonostante l'affare Lookman".