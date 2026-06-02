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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Palestra alla Lookman, Atalanta vuole ricchi bonus per arrivare a 60. E l’Inter non ha…”

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Pedullà: “Palestra alla Lookman, Atalanta vuole ricchi bonus per arrivare a 60. E l’Inter non ha…”

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L'esperto di mercato ha parlato su SI della trattativa per l'esterno destro che sembra, dalle sue parole, in pratica inarrivabile
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Marco Palestra non può diventare un tormentone alla Lookman». Chiarissimo Alfredo Pedullà sul giocatore che è nel mirino dell'Inter. «Sai fino dall'inizio che la richiesta dell'Atalanta comincia con il 5. Sotto i 50 mln non si può andare: si può essere d'accordo o meno ma questa è la filosofia dell'Atalanta», ha spiegato l'esperto di mercato su Sportitalia.

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«Il club bergamasco sta mandando via Ederson per una cifra sui 45 mln, il giocatore è ad un anno dalla scadenza. Per Palestra sono 50 + ricchi bonus per non andare troppo lontano dai 60 mln. Solo estero quindi? Sì, a meno che l'Inter non decida di fare un'operazione che non ha mai fatto. E poi si parla dell'inserimento di una contropartita. Non sono sicuro che l'Atalanta voglia accettare contropartite», ha aggiunto.

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«Il club dei Percassi - ha detto infine Pedullà - chiuderebbe con Ederson e Palestra il mercato in uscita con circa 100 mln. Soldi che riverserà nel mercato in entrata per sistemare il nuovo modulo di Sarri, il 4-3-3, e ci saranno grandi investimenti per il centrocampo. Intoccabile Scamacca». 

(Fonte: SI) 

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