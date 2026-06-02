L'esperto di mercato ha parlato su SI della trattativa per l'esterno destro che sembra, dalle sue parole, in pratica inarrivabile

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 23:41)

«Marco Palestra non può diventare un tormentone alla Lookman». Chiarissimo Alfredo Pedullà sul giocatore che è nel mirino dell'Inter. «Sai fino dall'inizio che la richiesta dell'Atalanta comincia con il 5. Sotto i 50 mln non si può andare: si può essere d'accordo o meno ma questa è la filosofia dell'Atalanta», ha spiegato l'esperto di mercato su Sportitalia.

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«Il club bergamasco sta mandando via Ederson per una cifra sui 45 mln, il giocatore è ad un anno dalla scadenza. Per Palestra sono 50 + ricchi bonus per non andare troppo lontano dai 60 mln. Solo estero quindi? Sì, a meno che l'Inter non decida di fare un'operazione che non ha mai fatto. E poi si parla dell'inserimento di una contropartita. Non sono sicuro che l'Atalanta voglia accettare contropartite», ha aggiunto.

«Il club dei Percassi - ha detto infine Pedullà - chiuderebbe con Ederson e Palestra il mercato in uscita con circa 100 mln. Soldi che riverserà nel mercato in entrata per sistemare il nuovo modulo di Sarri, il 4-3-3, e ci saranno grandi investimenti per il centrocampo. Intoccabile Scamacca».