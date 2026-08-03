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Sono giorni cruciali per capire se l'Inter riuscirà davvero a mettere le mani su Cristian Romero, in uscita dal Tottenham e grande obiettivo di mercato dei nerazzurri per la difesa.

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione:

"Settimana significativa per l'Inter. Venerdì vi ho anticipato l'accordo tra l'Inter e l'entourage di Romero, tra commissioni e ingaggio, concordato su una cifra maggiore ai sei milioni. La concorrenza c'è, ma l'Inter vuole chiudere, aspettando qualche uscita".