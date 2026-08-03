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Fresco di rinnovo con l'Inter fino al 2031, Yann Bisseck ha parlato dei suoi prossimi obiettivi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Le critiche? Non mi interessano, se la gente vuole criticarmi va bene, fa parte dello sport. Io credo sempre in me stesso. Per me è stata una strada bella, continuo così.

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In quale posizione preferisco giocare? Per me la cosa più importante è giocare, centrale o braccetto non importa. Voglio solo aiutare la squadra, da centrale, da braccetto, da attaccante, non è importante. Alla fine decide il mister, io sono pronto a fare tutto. Con Stones aumenta la concorrenza in difesa? È giusto, non si può mai riposare come calciatore. Se arriva un giocatore di questo livello è una cosa bella per tutta la squadra, anche per noi difensori. Dobbiamo alzare il livello, è così.

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Nazionale? Se giochi all'Inter è normale voler giocare in Nazionale. Il mister ha deciso di prendere qualcun altro, per me va bene: sono pronto a lottare per avere spazio. Penso che se faccio le cose per bene ho una grande chance di essere convocato. Più facile trovare spazio con Klopp? Non è mai facile. Lui è un grande allenatore, io spero di essere nella sua idea, poi decide lui. Spero solo di essere nei suoi piani".