L’Inter parte davanti a tutte le italiane nella classifica dei premi minimi garantiti dall’UEFA per la stagione 2026/2027. Secondo i dati pubblicati da Football Meets Data, il club nerazzurro ha già in tasca una base da 56,5 milioni di euro, cifra che la mette al primo posto tra le squadre italiane.

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Si tratta, va precisato, di premi minimi: quindi non del totale definitivo che i club incasseranno, ma della quota già garantita prima dei risultati sportivi, dei bonus e del percorso nelle coppe europee. Un punto di partenza importante, soprattutto per chi dovrà costruire il proprio mercato e programmare la stagione.

Alle spalle dell’Inter c’è la Roma, con 49,4 milioni, seguita dal Napoli a 43,3 milioni. Più staccato il Como, che partirà da 28,3 milioni, una cifra comunque molto significativa e superiore a quella di alcune big storiche del nostro campionato.

Molto più basse, invece, le basi garantite per Juventus e Milan, che parteciperanno all'Europa League. I bianconeri si fermano a 14,9 milioni, mentre i rossoneri partono da 14,2 milioni. L’Atalanta, qualificata in Conference League, chiude la classifica con 0,9 milioni.

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Il dato racconta bene quanto pesino oggi qualificazione in champions League, ranking e posizione europea dei club. L’Inter, grazie alla continuità internazionale degli ultimi anni, si presenta con un vantaggio economico evidente rispetto alle rivali italiane.

Per i nerazzurri è una notizia pesante anche in chiave mercato. Avere una base garantita così alta permette alla società di ragionare con più margine, senza dover aspettare necessariamente i risultati del campo per mettere a bilancio entrate europee importanti.

Naturalmente il percorso nelle coppe potrà aumentare molto questi numeri. Vittorie, passaggi del turno, market pool e risultati finali faranno la differenza. Ma il punto di partenza è già chiaro: tra le italiane, l’Inter è quella che comincia la stagione europea con il tesoretto UEFA più alto.