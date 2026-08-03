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L'Inter è in tournée e l'organico non è ancora completo. Tutte le squadre però lo sono al momento. E secondo La Gazzetta dello Sport al club nerazzurro "permane un accordo sul principio base: non occorrono calciatori ordinari, ma profili che possano migliorare un gruppo già forte e che aiutino i giovani a crescere. La qualità di Aleksandar Stankovic, che è un 2005 come Pio Esposito, e persino la sfrontatezza dei baby attaccanti Mosconi e Lavelli entrano in un ragionamento futuribile che stuzzica il fondo Oaktree. Però i ragazzi hanno diritto di imparare i dettagli e le sfumature con i loro tempi e i loro modi, lavorando fianco a fianco con i colleghi più affermati e titolati".

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Insomma, ben vengano i giovani ma servono anche idee che alzino il livello. Specie in Champions. Dove se si vuole stare al passo delle big europee serve di più. "Per lottare con gli squali della Champions – citazione di Mourinho, che ora è tornato a nuotare tra i pescecani – bisogna attrezzarsi con le intuizioni e le idee che possano minimizzare gli effetti del gap finanziario. Al netto delle cessioni, alcune delle quali sono auspicabili per aumentare la liquidità, l’Inter dispone di un budget di 50 milioni che certamente non è abbastanza per avvicinare il Psg, il Bayern, le grandi d’Inghilterra e di Spagna. Ma un anno e mezzo fa, quando Simone Inzaghi spazzava via Bayern e Barcellona raggiungendo la finale di Monaco, niente appariva impossibile. L’Fc Internazionale proverà allora ad essere all’altezza del suo nome anche fuori dai confini domestici: per giocare un torneo migliore della scorsa stagione, rovinato dalla doppia sconfitta con il Bodo nei playoff, potrebbe essere sufficiente la squadra attuale. Per sognare, no", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)