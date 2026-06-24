Sondaggio approfondito del club nerazzurro per l'esterno brasiliano della Fiorentina

Gianni Pampinella Redattore 24 giugno - 19:18

La trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra sembrava ormai in chiusura, ma l'inserimento del Chelsea nelle ultime ore ha cambiato le carte in tavola. Il club inglese ha convinto l'esterno mettendolo al centro del progetto e soprattutto coprendolo d'oro. Sfumato Palestra, l'Inter è adesso alla ricerca del sostituto di Dumfries, sostituto che secondo Alfredo Pedullà potrebbe arrivare dalla Fiorentina.

"L’Inter ha perso Palestra, destinato al Chelsea, e sta studiando soluzioni alternative. A parte l’idea Cambiaso, già nota, possono esserci altre strade per garantirsi uno specialista di fascia destra. Tra i nomi da seguire c’è quello di Dodo, in scadenza di contratto tra un anno con la Fiorentina e che ha ha chiesto di cambiare aria".

"Nelle ultime ore l’Inter ha fatto un sondaggio approfondito, nessuna decisione presa ma un profilo da seguire. La valutazione è di circa 15 milioni, su Dodo aveva sondato il Napoli (soluzione alternativa a Khalaili), mentre non risultano fin qui passi concreti da parte della Roma".

(alfredopedulla.com)