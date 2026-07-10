"Vi avevo raccontato che il Como non ci stava su Chalobah malgrado fantasie e chiavi di lettura diverse, al momento non ci sono state offerte da 35 mln. Al momento la stessa Inter che segue Chalobah da 4 anni più o meno sta valutando se farlo o meno, le valutazioni sono dal punto di vista economico o se fare altre difensori.

Perché l'Inter probabilmente vuole valutare se 35 mln che per il Chelsea possono essere 35 mln che vanno a salire fino a 38-40. Sul mercato c'è anche Lucumì, piace alla Juve e ha una clausola da 28 mln che scade tra 5 giorni e significa che il Bologna può fare uno sconto. Ci sono 1-2 colossi, il terzo è Sanchez che è il primo nome della lista del Como"