Inter tra le squadre più attive del campionato sul mercato, soprattutto in entrata. Il grande obiettivo, come noto, è Marco Palestra ma, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il suo arrivo in nerazzurro non è affatto scontato, visto l'interesse anche del Manchester City.

E si riaffaccia così l'ipotesi di uno scambio con la Juventus che porti Frattesi in bianconero e Cambiaso in nerazzurro:

"Confermo l'ipotesi di uno scambio tra Cambiaso e Frattesi, è una pista da seguire. Nello stallo tra Inter e Atalanta, il Manchester City ha ripreso a informarsi. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma bisogna prestare molta attenzione. L'Atalanta parte da una valutazione di 50 milioni di euro più 4-5 di bonus".