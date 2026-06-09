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Pedullà: “Stallo Palestra, occhio al City. E c’è l’ipotesi di questo scambio Inter-Juventus”

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Inter tra le squadre più attive del campionato sul mercato, soprattutto in entrata. Il grande obiettivo, come noto, è Marco Palestra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Inter tra le squadre più attive del campionato sul mercato, soprattutto in entrata. Il grande obiettivo, come noto, è Marco Palestra ma, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il suo arrivo in nerazzurro non è affatto scontato, visto l'interesse anche del Manchester City.

Pedullà: “Stallo Palestra, occhio al City. E c’è l’ipotesi di questo scambio Inter-Juventus”- immagine 2

E si riaffaccia così l'ipotesi di uno scambio con la Juventus che porti Frattesi in bianconero e Cambiaso in nerazzurro:

Pedullà: “Stallo Palestra, occhio al City. E c’è l’ipotesi di questo scambio Inter-Juventus”- immagine 3
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"Confermo l'ipotesi di uno scambio tra Cambiaso e Frattesi, è una pista da seguire. Nello stallo tra Inter e Atalanta, il Manchester City ha ripreso a informarsi. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma bisogna prestare molta attenzione. L'Atalanta parte da una valutazione di 50 milioni di euro più 4-5 di bonus".

(Fonte: Sportitalia)

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