Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sulle ore di attesa che vivono i nerazzurri

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sulle ore di attesa che vivono i nerazzurri in vista degli ulteriori esami di Khalaili. Ecco le parole dell'esperto di mercato:

"Da domani comincia una settimana importante. L'agenda dell'Inter è solo Khalaili. Non voglio fare considerazioni sulle visite, aspetto e non voglio fare scoop. Vediamo come finirà. Non dovesse finire bene, l'Inter ha sondato altri profili: Doué, che non convinceva tantissimo. In passato ha sondato Belghali, c'è anche Dodò che aspetta. Il Napoli vorrebbe prenotarlo, ci sono anche possibilità all'estero, l'Inter lo aveva sondato. Possono venire fuori anche altri profili, ma bisogna aspettare anche Khalaili".