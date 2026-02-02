FC Inter 1908
Pedullà: “Garantisco, ecco cosa ha offerto la Lazio per Frattesi. Inter avrebbe accettato ma…”

Pedullà: "Garantisco, ecco cosa ha offerto la Lazio per Frattesi. Inter avrebbe accettato ma…"
"Vi posso garantire che la Lazio ha fatto una proposta per Frattesi", spiega Alfredo Pedullà che poi riporta anche le cifre
Matteo Pifferi Redattore 

Il mercato dell'Inter si avvicina a chiudersi senza rinforzi e senza cessioni nonostante diverse trattative imbastite, specie negli ultimi giorni.

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha riportato dei dettagli sul tentativo della Lazio per Frattesi: "L'Inter è ferma da ieri, tutte le operazioni paventate e vendute come facili e semplici da concretizzare non si sono poi concretizzate.


Getty Images

Vi posso garantire che la Lazio ha fatto una proposta per Frattesi di 20 mln più 5 di bonus che l'Inter magari avrebbe accettato - e anche Frattesi avrebbe accettato la Lazio - se ci fossero state le condizioni di sostituirlo, ma le condizioni per sostituirlo non c'erano.


Getty Images

Non ci sono state grandi possibilità di spostare Jones dal Liverpool e quindi l'assalto della Lazio è rimasto tale. Mi risulta che Frattesi avrebbe anche aperto alle condizioni giuste che la Lazio stava cercando di individuare per il suo trasferimento in biancoceleste"

