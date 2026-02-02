"Vi posso garantire che la Lazio ha fatto una proposta per Frattesi", spiega Alfredo Pedullà che poi riporta anche le cifre

Matteo Pifferi Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 18:27)

Il mercato dell'Inter si avvicina a chiudersi senza rinforzi e senza cessioni nonostante diverse trattative imbastite, specie negli ultimi giorni.

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha riportato dei dettagli sul tentativo della Lazio per Frattesi: "L'Inter è ferma da ieri, tutte le operazioni paventate e vendute come facili e semplici da concretizzare non si sono poi concretizzate.

Vi posso garantire che la Lazio ha fatto una proposta per Frattesi di 20 mln più 5 di bonus che l'Inter magari avrebbe accettato - e anche Frattesi avrebbe accettato la Lazio - se ci fossero state le condizioni di sostituirlo, ma le condizioni per sostituirlo non c'erano.

Non ci sono state grandi possibilità di spostare Jones dal Liverpool e quindi l'assalto della Lazio è rimasto tale. Mi risulta che Frattesi avrebbe anche aperto alle condizioni giuste che la Lazio stava cercando di individuare per il suo trasferimento in biancoceleste"