Ag. Frattesi: “La Lazio lo voleva, ma il Liverpool ha fermato Jones e l’Inter ha deciso di…”

Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista nerazzurro, ha parlato dei tentativi da Italia ed estero per il suo assistito
Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei vari tentativi dall'Italia e dall'estero per il suo assistito, rimasto alla fine all'Inter: "L'interessamento della Lazio? C'è stato, poi il Liverpool non ha lasciato Jones e alla fine si è fermato tutto. L'Inter non vuole fare a meno di Frattesi in questo momento, non ha voluto andare avanti".

