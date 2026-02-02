Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei vari tentativi dall'Italia e dall'estero per il suo assistito, rimasto alla fine all'Inter: "L'interessamento della Lazio? C'è stato, poi il Liverpool non ha lasciato Jones e alla fine si è fermato tutto. L'Inter non vuole fare a meno di Frattesi in questo momento, non ha voluto andare avanti".