Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Moussa Diaby e Ivan Perisic

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Moussa Diaby e Ivan Perisic.

L'Inter ci ha provato anche in giornata per entrambi. Ecco le parole di Romano:

"Su Diaby, l'Al-Ittihad poco fa ha formalmente mandato una mail all'Inter facendo sapere di non voler vendere il giocatore, almeno alle condizioni offerte dall'Inter, cioè in prestito con diritto che può diventare obbligo. Ad oggi il discorso Diaby è da considerare escluso, da vedere cosa potrà accadere in futuro"