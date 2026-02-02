Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Moussa Diaby e Ivan Perisic.
calciomercato
Romano: “Diaby-Inter, arrivata mail formale dell’Al Ittihad. Perisic, muro PSV ancora più alto”
L'Inter ci ha provato anche in giornata per entrambi. Ecco le parole di Romano:
"Su Diaby, l'Al-Ittihad poco fa ha formalmente mandato una mail all'Inter facendo sapere di non voler vendere il giocatore, almeno alle condizioni offerte dall'Inter, cioè in prestito con diritto che può diventare obbligo. Ad oggi il discorso Diaby è da considerare escluso, da vedere cosa potrà accadere in futuro"
"Per Perisic vi confermo una chiamata in tarda mattinata dell'Inter per provare a riaprire il canale con il PSV Eindhoven ma il PSV non crede di avere neanche il tempo di trovare un sostituto, il discorso Perisic incontra un muro ancora più alto di quello che c'era prima. L'Inter una chiamata ha provato a farla ma lo stato dell'arte è questo"
