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Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così delle manovre in entrata e in uscita in difesa: "Chi è l'ingombro nell'Inter? E' Pavard il problema: l'Inter sta facendo di tutto, l'ha proposto a tutti i club d'Europa e anche fuori.

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Non farebbe alcun tipo di problema, deve scaricare l'ingaggio: finché non lo scarica, il club si trova in difficoltà ad aggiungere un altro difensore. Le interpretazioni su Romero cambiano ogni giorno, l'Atletico prima deve parlare col Tottenham e poi lo farà con l'entourage: l'Inter resta ancora in pista fin quando si verificherà oppure no la condizione che vi ho detto.

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L'accordo è totale, a meno che l'Inter non cambi strategia e proceda a prescindere: resti aggrappato soltanto a quelle condizioni rispetto a una svolta che vi abbiamo raccontato venerdì".