Sandro Sabatini, esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Inter tra entrate e uscite sul suo canale YouTube. Il giudizio di Sabatini sul mercato nerazzurro è sospeso tra l'attendista e il negativo. Anche se un'eccezione, come valutazione, la fa su Curtis Jones e le richieste del Liverpool: CONTINUA A LEGGERE