"Ho capito, ma intanto il vice di Dumfries manca e uno in più oltre a Stones manca", le parole critiche sul mercato nerazzurro che sembra al palo
VIDEO / Curtis Jones aspetta l'Inter: quanto nervosismo con il Liverpool
Sandro Sabatini, esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Inter tra entrate e uscite sul suo canale YouTube. Il giudizio di Sabatini sul mercato nerazzurro è sospeso tra l'attendista e il negativo. Anche se un'eccezione, come valutazione, la fa su Curtis Jones e le richieste del Liverpool: CONTINUA A LEGGERE
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